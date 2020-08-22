البحوث الإحصائية: معامل التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية مفتوحة حتى الـ10

هنأ الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، أولياء الأمور والطلاب الذين نجحوا في الثانوية العامة هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشر، متمنيا حظ أوفر لمن لم يصيبهم الدور.

وقال خاطر، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إنه بناء على تعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ونظرا لظروف جائحة كورونا المنتشر، تم إعداد معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بشكل جيد متخذين في الإعتبار كافة الإجراءات الإحترازية التي تحمي الطلاب والموظفين.

وأضاف، أن المعامل مفتوحة اليوم لإستقبال بداية المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة الذي بدأت اليوم 22 وستنتهي يوم الأربعاء 26 أغسطس، وأن المعامل مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا لإستقبال الطلاب بداية من الساعة الـ9 صباحا حتي الثالثة مساء.

وأكد، أنه أعطي تعليمات في المعامل بعدم غلقها إلا بإنتهاء آخر طالب ينصرف من المعمل دون التقييد بالميعاد الحقيقي، مطمئنا كل الطلاب وأولياء أمورهم "أن المعامل مش هتقفل يوم السبت حتي لو الساعة 10 بالليل لغاية ما كل الناس تطمئن".

وتابع، أنه طبقا لإحصائية الناجحين هذا العام في شعبة علمي علوم فإن الحاصلين على 400 درجة هم من لهم الحق في التقدم في المرحلة الأولي بنسبة 97.6% تقريبا، وعدد الطلاب حوالي 30 ألف 855 طالب، وبالنسبة للشعبة الهندسية فإن من له الحق بالتقدم من حصل على الحد الأدني 387 درجة فأكثر بنسبة 94.4% تقريبا وعدد الطلاب في هذه المرحلة 16 ألف 665 طالب.

واستكمل، أنه بالنسبة للشعبة الأدبية من له الحق بالتقدم للمرحلة الأولي الحاصلين على 327.5 فأكثر بنسبة 79.9 وعددهم 102 ألف 165 طالب.