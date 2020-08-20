25 معلومة عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ترحيبه بعودة الدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في العاصمة السودانية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للسودان الشقيق، وما تم تأكيده في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة دائمًا وأبدًا تضع إمكانياتها في خدمة أبناء الدول الشقيقة وخاصة السودان التي تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.

وفي النقاط التالية، تستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن فرع جامعة القاهرة بالخرطوم:

- تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعمل على الانتهاء من الاستعداد والخطط اللازمة لتشغيل الفرع بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار رئيس مجلس الوزراء.

- التنسيق الكامل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى يسير الأمر على أفضل صورة في ظل توجهات الدولة المصرية.

- وجارٍ إجراء الدراسات اللازمة والتجهيزات الإدارية والتكنولوجية.

- وسيتم تحديد موعد افتتاح الفرع بعد انتهاء الحكومة من التنسيق الكامل مع الجانب السوداني، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.

- ستتركز الدراسة في الفرع على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة.

- الفرع به كليات: الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

- الفرع يهدف لتخريج كوادر سودانية في هذه المجالات يكون لهم دور في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.

- التخصصات المتاحة بداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.

- يبلغ عدد الطلاب بالفرع العامل بالحرم الجامعي 1030 طالبًا وطالبة موزعين على كليات الفرع الأربع.

- نظام الدراسة بالفرع، يتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم .

- يُعامل الطالب السوداني وطلاب دول حوض النيل معاملة الطالب المصري في المصروفات الدراسية وغيرها.

- الفرع يوجد بمدينة الخرطوم عاصمة الدولة السودانية، ويفتح أبوابه للطلاب السودانيين ولطلاب دول جنوب السودان.

تاريخ إنشاء الفرع

- مصر أنشأت فرع جامعة القاهرة في الخرطوم في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين الشعبين المصري والسوداني.

- الفرع لعب دورًا مهمًا في إعداد الكوادر السودانية المؤهلة في العديد من المجالات والتي تتولى العديد من المناصب المهمة الآن.

- لعب دورًا في دعم العلاقات بين الشعبين وتقوية العلاقات والروابط بين البلدين.

- تأسس فرع جامعة القاهرة بالخرطوم عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- تجمد عمل الفرع بالسودان بعد تولي الرئيس السابق عمر البشير.

- لم يتوقف عن العمل وخصصت جامعة القاهرة مقرًا بالحرم الجامعي في مصر لاستقبال الطلاب السودانيين.

شروط التقدم للفرع بمقره المؤقت بجامعة القاهرة

- أن يكون المتقدم من دول حوض النيل.

- تقبل جميع الشهادات السودانية ما عدا الشهادة الثانوية المصرية.

- يكون الطالب ناجحًا في الشهادة الثانوية.

الأوراق المطلوبة

- الشهادة الثانوية ـ نجاح.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بها.

- شهادة إثبات الجنسية.

- صورة جواز السفر.