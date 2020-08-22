روسيا تسجل 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن تسجيل 4921 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 951897 إصابة.

وأوضح المركز الروسي في بيان، اليوم، أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أن نحو 25% من المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وتعافي 6147 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 767477 شخصًا.

وأضافت المركز الروسي لعمليات مكافحة الوباء، أنه جرى تسجيل 121 وفاة جديدة جرّاء الفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16310 حالات.