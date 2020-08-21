روسيا تنتظر من مطوري لقاح كورونا وثائق لإجراء بحوث ما بعد التسجيل

قال نائب وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنيتسوف إن وزارة الصحة تنتظر وثائق من مطوري لقاح" كوفيد – 19"، لإجراء بحوث ما بعد التسجيل.

وقال كوزنتسوف للصحفيين: "بانتظار حزمة من الوثائق من المطورين لإجراء تجارب سريرية ما بعد التسجيل"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح كوزنيتسوف في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا بعد التسجيل ستبدأ الأسبوع المقبل، بمشاركة 40 ألف شخص.

وسجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، طوره مركز البحوث البيولوجية الوطني "غامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.