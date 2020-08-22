"التأمين": من الصعب إقناع أشخاص أصحاء بالتأمين على الحياة

أصدر الاتحاد المصري لشركات التأمين، نشرة اتجاهات تأمينات الحياة الصادرة عن التأمين في مصر.

وأكد الاتحاد في نشرته، أن جوانب صناعة تأمينات الحياة وكذلك أقساطها ظلت ثابتة لعدة سنوات وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة اليوم، يجد عملاء التأمين أن وثائق الادخار التقليدية أصبحت غير جذابة.

وأضاف أنه من الصعب إقناع أشخاص أصحاء بأنهم بحاجة إلى تأمين على الحياة، فليس من المستغرب إذن أن تقوم شركات التأمين بإعادة تقييم ما تقدمه من تغطيات حالية لتنشيط نمو أقساط تأمينات الحياة.

وأضاف أن مشهد الخطر يتغير باستمرار حيث يتزايد الحجم النسبي لجيل الألفية ويرتفع متوسط العمر المتوقع ويتسع نطاق اقتصاد العمل الحر، وتؤثر جميع هذه العوامل في احتياجات عملاء التأمين الحاليين.