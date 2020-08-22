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محمود مسلم

"التأمين": من الصعب إقناع أشخاص أصحاء بالتأمين على الحياة

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محمود الجمل
01:45 م | السبت 22 أغسطس 2020
علاء زهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

علاء زهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

أصدر الاتحاد المصري لشركات التأمين، نشرة اتجاهات تأمينات الحياة الصادرة عن التأمين في مصر.

وأكد الاتحاد في نشرته، أن جوانب صناعة تأمينات الحياة وكذلك أقساطها ظلت ثابتة لعدة سنوات وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة اليوم، يجد عملاء التأمين أن وثائق الادخار التقليدية أصبحت غير جذابة.

وأضاف أنه من الصعب إقناع أشخاص أصحاء بأنهم بحاجة إلى تأمين على الحياة، فليس من المستغرب إذن أن تقوم شركات التأمين بإعادة تقييم ما تقدمه من تغطيات حالية لتنشيط نمو أقساط تأمينات الحياة.

وأضاف أن مشهد الخطر يتغير باستمرار حيث يتزايد الحجم النسبي لجيل الألفية ويرتفع متوسط العمر المتوقع ويتسع نطاق اقتصاد العمل الحر، وتؤثر جميع هذه العوامل في احتياجات عملاء التأمين الحاليين.

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