ضبط شاب قتل صديقه في السويس

ألقت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، القبض على عاطل متهم بقتل صديقه في ميدان الجامع بحي فيصل، بسبب نشوب خلافات شخصية بينهما.

وقررت النيابة العامة بالسويس، عرض جثة القتيل على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، ومعرفة أسباب الوفاة.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام بوصول " محمد . ج ."، 35 عاما، متوفى على أثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة فيصل إلى موقع الحادث، وتبين أن مرتكب جريمة القتل هو صديق القتيل.

وألقى ضباط مباحث قسم فيصل، القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة، بسبب نشوب خلافات شخصية وتطورت إلى مشادات ومشاجرة، لافتا إلى أنه قتل صديقه بسلاح أبيض.