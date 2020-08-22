النزول بمجموع القبول بالثانوي العام بشمال سيناء إلى 235 درجة

أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة قرر النزول بمجموع القبول بمدارس الثانوي العام إلى 235 درجة، وذلك لجميع المدارس، باستثناء مدرستي عمرو شكري بنين وأحمد عسكر بنات، لارتفاع الكثافة بهما.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك امتيازات كثيرة تقدمها المحافظة لطلاب شمال سيناء، سواء المتقدمين للصف الأول الثانوي، أو أولئك الذين نجحوا في الثانوية العامة، والذين أضيف لهم 2% على المجموع بقرار وزاري.