أبوالغيط: السلام العادل والشامل سيتحقق بنيل الشعب الفلسطيني حريته

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال محل إجماع عربي، وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الغاية التي تصبو إليها وتسعى لأجلها كل الدول العربية دون استثناء.

وأكد أبوالغيط، في بيان اليوم السبت، أنه استخلص من جملة اتصالات عربية أجراها، خلال الأيام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرة السلام العربية المعتمدة عام 2002، وتقوم على مفاهيم متفق عليها عربيا لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية؛ لتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

وأوضح أن السلام الحقيقي الدائم والعادل والشامل بكل عناصره يظل خيارًا استراتيجيا للدول العربية، مثلما أكدت القمم العربية المتتالية منذ عام 1996، وأن الوصول إلى مرحلة علاقات سلام طبيعية شاملة وكاملة عربية إسرائيلية لن يتأتى إلا عند نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المشروعة، من خلال تطبيق مبدأ الارض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الأمين العام، على الرفض العربي الكامل لخطة الضم الإسرائيلية، وأية إجراءات أو اعلانات أحادية تهدف الى تغيير وضعية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وتطرق أبو الغيط لقرار مجلس الجامعة في دورته غير العادية في أبريل الماضي، والذي اعتبر أن ضم الاحتلال أي جزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة، يمثل جريمة حرب تضاف إلى السجل الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.

واستذكر في ذات السياق قرار الدورة الطارئة الوزارية لمجلس الجامعة في 2 فبراير الماضي والرافض للخطة الأمريكية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين سيتناول مجددا كل الموضوعات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، من خلال أعمال الدورة العادية المقرر عقدها في 9 سبتمبر المقبل عبر الفيديو كونفرانس.