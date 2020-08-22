"اتحاد التأمين": أقساط تأمينات الحياة سجلت 0.2٪ فقط في عام 2018

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن أقساط صناعة تأمينات الحياة ظلت راكدة لفترة طويلة، بمعدل نمو حقيقي يقدر بـ 0.2% فقط في عام 2018.

وأضاف الاتحاد في نشرته السنوية، أن منتج الادخار التقليدي فقد الكثير من جاذبيته بسبب انخفاض سعر الفائدة، لذا أصبح لزاماً على شركات التأمين أن تبحث عن منتجات بديلة لبث حياة جديدة في أقساط التأمين.

وأشار إلى أن الصناعة نفسها تغيرت مع تغير مشهد المخاطر، وأصبحت شركات التأمين تحتاج إلى التوافق بشكل أفضل مع بيئة الأعمال الناشئة، وإدارة تفضيلات العملاء المتغيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ولفت إلى أن ظهور قطاعات جديدة من العملاء، لهم مجموعة متنوعة من المتطلبات، مثل قطاع العاملين في اقتصاد (العمل الحر gig economy)، فقد كشفت دراسة أجريت في عام 2018 أن أكثر من ثلث العمال الأمريكيين ينتمون لاقتصاد الأعمال الحرة سواء كانت وظائفهم أساسية أو ثانوية.

وأضاف أنه عادة لا يستطيع العاملون في هذا القطاع الحصول على مزايا جماعية أو تأمين صحي برعاية صاحب العمل مما يعني أن لديهم فجوة في التغطية التأمينية.

وتابع أن قطاعات عملاء التأمين الفريدة الأخرى التي لديها احتياجات مختلفة اختلافًا كبيرًا: جيل الشباب الذين ينتمون للألفية الجديدة، بالإضافة إلى فئة المسنين، نظراً لأن المنتجات التقليدية لا تفي بمتطلبات هؤلاء العملاء، فإن شركات تأمينات الحياة تعمل على تحديث محافظ المنتجات بعروض أكثر صلة بتلك القطاعات ومصممة خصيصًا لهم.

وأوضح أن العملاء أصبحوا أكثر انفتاحاً وتقبّلاً لمشاركة بياناتهم الشخصية مع شركة التأمين لزيادة التحكم في المخاطر والاستفادة من خدمات الوقاية، ويمكن لشركات التأمين استخدام هذه المعلومات لكي تتولي دوراً بارزاً في حياة العملاء.

وتحفز التحديات التي يواجهها نشاط تأمينات الحياة، لحدوث سلسلة من التغييرات تطلق شركات تأمينات الحياة المبادرات الصحية/ وتقدم عروضاً مرنة لإدارة المخاطر الناشئة بشكل أفضل.