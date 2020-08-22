ضبط 383 مخالفة متنوعة وتحرير 9 محاضر إشغالات في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج ضبط 383 مخالفة بمضبوطات مرافق متنوعة، وتحرير 9 محاضر مخالفات إشغال، في حملات مرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بضبط 48 من المضبوطات المختلفة، خلال حملة مرافق وإشغالات بشوارع المدينة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر منها 4 محاضر صحة متنوعة، و5 محاضر إشغال طريق.

وفي حي غرب سوهاج جرى ضبط 102 من مضبوطات ومخالفات إشغال متنوعة، خلال حملات مرافق مكبرة بمنطقة المخبز الآلي، ومنطقة العارف.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة مكبرة تم خلالها رفع الإشغالات ومصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة، حيث شملت الحملة رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة مركز شرطة أخميم، وشارع امتداد أبوالقاسم، ومنطقة بنك القرية، وتم مصادرة عدد من الموازين والخيام والحوامل الحديدية وبعض المضبوطات.

كما أعلنت المحافظة عن تحرير 100 محضر تمويني متنوع، في حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، في إطار ضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين.