وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة "الصوت الذهبي 5" بمسرح الجمهورية

تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وذلك في الثامنة مساء السبت 22 أغسطس بمسرح الجمهورية‪.‬

يتضمن برنامج الحفل، مجموعة من أغاني الزمن الجميل يؤديها عدد من الأصوات الشابة الذين تمّ ترشيحهم لتصفيات المسابقة، حيث يقدمون أغانس: "لعبة الأيام" ألحان رياض السنباطي أداء رحمة ضاحي، "للصبر حدود" ألحان محمد الموجي أداء أسماء عبده، "أمانة عليك" ألحان كارم محمود أداء محمد أحمد، "يا حبيبى عد لي تاني" ألحان منير مراد أداء كريم حراجي، "خايف أقول" ألحان محمد عبدالوهاب أداء عبدالله محمد، "أهو دا اللي صار" ألحان سيد درويش أداء مازن حلمي، "أنت مين" ألحان كمال الطويل أداء إسلام محمد، "البندقية" آلحان كمال الطويل أداء محمد طارق، "سحب رمشه" ألحان عبدالعظيم عبدالحق أداء محمد علي، "أعطنى الناي" ألحان نجيب حنكش أداء فرح السيد، يعقب الحفل تكريم لجنة التحكيم، وإعلان أسماء الفائزين‪.‬

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبي" من مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين برئاسة الدكتور مصطفى محمد، وعضوية: الموسيقار الكبير هاني شنودة، الدكتور إيمان مصطفى، المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم‪.‬

وكانت المرحلة الأولى من التصفيات قد أُقيمت في أواخر فبراير الماضي، ثم المرحلة الثانية من المسابقة والتي أقيمت عبر الإنترنت، حيث بلغ عدد المواهب المتأهلة خلالها 49 من وسط 120 متسابقًا من محافظات: "شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية،البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية والقليوبية، إضافة إلى القاهرة والجيزة"، كما تمّ إعفاء المشاركين من المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد من سداد رسوم الاشتراك‪.‬

وخلال المرحلة الثالثة بدأت الفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ الغناء بالكونسيرفتوار والفنان الدكتور مصطفى النجدي تدريب 15 موهبة جديدة ممن اجتازوا اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة، لتحديد المراكز العشر الأولى، حيث يقدم صندوق التنمية للفائزين منح دراسية ببيت الغناء العربي، إضافة إلى مبالغ مالية للمراكز الأولى.