الثقافة : محاضرات تثقيفية وأمسيات فنية وورش حرف تراثية للمرأة في قري 7 محافظات بالصعيد

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية والتوعويه بأقاليم ومحافظات مصر ضمن الخطة التدريجية لعودة الانشطة بما يساهم في نشر الوعي المجتمعي ، نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض ضمن برامجها المتنوعة 40 فعالية ثقافية وفنية وابداعية تفاعلية في 7 محافظات بمواقع قصور الثقافة باقليمي وسط جنوب الصعيد وجاءت ما بين محاضرات تثقيفية وتوعوية عن الصحة العامة وجلسات لنوادي الادب وأمسيات شعرية بجانب ورش عمل الاطفال وتدريب المرأة على الحرف التراثية والتقليدية البيئية بالاضافة الى الاحتفالات الفنية مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وبنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة والحفاظ على المسافات التباعدية الامنه وارتداء الاقنعة الطبية مع قياس درجات الحرارة .

• الاقصر(حوض الرمال،قصر ثقافة الطفل،بهاء طاهر ، الاقصر، العديسات ، الطارف )• ثورة يوليو والسينما والادب وقبول الاخر ومسرح العرائسففى محافظة الاقصر قدمت قصور وبيوت الثقافة ضمن احتفالات ثورة يوليو وتأثيرها في التحول الديموقراطي بمصر مجموعة من المحاضرات التى تناولت " إنجازات ثورة ٢٣ يوليو" بالاضافة الى محاضرة عن " التأثير المتبادل بين السينما والأدب" ، "قبول الآخر" وايضاً عرض مسرح عرائس للأطفال وعرض إنشاد ديني بعنوان "جاء الحياة" .

• المنيا (قصر ثقافة المنيا ، مغاغه ، دهمرو ، مطاي ، العدوة )• التوعية الصحية للمرأة ، أهمية العلم ، وورش للصلصال وتلوين الزلط والكاريكاتير ونظم فرع ثقافة المنيا محاضرتين تثقيفيتين هما "التوعية الصحية للمرأة" ، واخرى عن قانون الإصلاح الزراعى ومكتسبات ثورة٢٣ يوليو وما حققته الثورة من إنجازات متعددة الى جانب عددا من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة بعنوان "كيف تصنع صلصال بنفسك بالإضافة إلى ورشة فنية للتلوين كما عقدت محاضرة تثقيفية قدمتها مكتبة شم البحرية ، واقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية عن مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية عن رسم الكاريكاتير واساليب رسم وجه بطريقة كرتونية ونظم بيت ثقافة مطاى ورشة فنية عن ثورة٢٣ يوليو وأقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "أهمية العلم".

• اسيوط (قصر ثقافة اسيوط ، جمال عبد الناصر ببني مر )• النقد الادبي ، الظلال والرسم ، نادي المرأة ) وفي أسيوط اقيمت جلسة نادي الأدب بعنوان "النقد الأدبي" كما واصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة الورش عمل للفنانة ولاء فرحات تناولت مباديء الرسم للأطفال، إلى جانب فعاليات برنامج نادى المرأة ، وقدم بيت ثقافة أبنوب ندوة ثقافية بعنوان "الحج عرفات" .

• قنا (قصر ثقافة قنا ، نجع حمادي ،بيت ثقافة الكويت ، دشنا )• موسيقي عربية ، جائحة كورونا والتعايش معها ، القصيدة في شعر العامية)وبفرع ثقافة قنا نظم قصر الثقافة أول حفل فنى لفرقة الموسيقى العربية بعد استئناف النشاط بالمسرح المكشوف، تضمن باقة من الأغانى الوطنية بمناسبة ثوره ٢٣ يوليو" ، ندوة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو.. ذاكرة شعب وتاريخ أمة"وأقام قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة أونلاين بعنوان "مكتسبات ثورة ٢٣ يوليو الاقتصادية والاجتماعية ، وعقد بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "جائحة كورونا وكيفية التعايش" وأقام بيت ثقافة دشنا محاضرة اونلاين بعنوان "القصيدة فى شعر العامية" .

• البحر الاحمر ( راس غارب ، القصير ، الغردقة ، مكتبة الطفل )• التربية الذكية ، التعامل مع أختلاف الرأي ، وتدريب على الحرف ) وفي البحر الاحمر عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التربية الذكية" ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "كيف تتعامل مع من يخالفك فى الرأى" بينما أعد قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية ضمن انشطة نادي الأدب بالقصر بمناسبة ذكري ثورة ٢٣ يوليو وبثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة حرف يدوية للتدريب على الخياطة بإستخدام الباترون .

• اسوان ( كوم أمبو ، كلابشة ، ابوسمبل ، الرديسية ، العقاد ، توشكي )• حقوق الانسان ، قبول الاخر ، اثر الارهاب على المجتمع ،مواهب الاطفال اما بفرع ثقافة أسوان أقام قصر ثقافة كوم امبو محاضرة بعنوان "الإصلاح الزراعى أول انجازات الثورة" ، كما أقيم ببيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ودورها فى التوعية بقبول الآخر" وعقد قصر ثقافة أبو سمبل أمسية شعرية في حب مصر وبقصر ثقافة الرديسية قدم عرض مواهب للأطفال في مجال الغناء للموهبتين جنا وسما احمد سالم، بينما نفذ قصر ثقافة العقاد ورشة "طباعة استنسل" وعقدت مكتبة الشيخ على بالكلح شرق محاضرة بعنوان "أثر الإرهاب على المجتمع"

• الوادي الجديد ( الخارجة )• شعر في نادي الادب وفنون شعبية واغاني وطنية ) وفي الوادى الجديد نظم قصر ثقافة الخارجة احتفالية ثقافية وفنية تضمنت أمسية شعرية لنخبة من شعراء نادي أدب الخارجة إلى جانب عرض فني لفرقة الخارجة للفنون الشعبية حيث قدمت مجموعة تابلوهات غنائية راقصة كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عدد من الأغانى الوطنية التى تلهب الحماسة مع المايسترو على السيد بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة .