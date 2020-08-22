إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء بالإسكان الاجتماعي في أسوان

أنهت محافظة أسوان مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم إنارة الشوارع الداخلية لعمارات الإسكان الاجتماعي في حي الصداقة الجديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي كلف نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز التعمير لجنوب الصعيد، والتي خصصت 14 مليون جنيه لإنهاء هذه المشكلة جذريًا، بالتعاون مع قطاع كهرباء أسوان.

ووجّه عطية الشكر لجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان على جهوده لدعم التنمية بمختلف مجالات الخدمات وخاصة الإسكان والطرق، لافتاً إلى أنه تجاوباً مع المطالب الجماهيرية جرى تركيب 13 محولًا كهربائيًا و18 لوحة جهد منخفض، علاوة على 240 عمود إنارة بالكشافات، فضلاً عن التوصيلات والكابلات الكهربائية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يُذكر أن عمارات الإسكان الاجتماعي تضم 1632 وحدة سكنية تابعة لجهاز التعمير والإسكان.