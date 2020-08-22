تشييع جنازة عبدالعزيز شاهين أحد رموز الرياضة بشمال سيناء

شيع أهالي العريش، اليوم، جنازة عبد العزيز شاهين مدير عام مديرية الشباب والرياضة السابق، أحد رموز الرياضة بمحافظة شمال سيناء.

وتوفي عبد العزيز شاهين، فجر اليوم، حيث جرى تشييع جنازته بمقابر سوق الخميس بوسط العريش ظهرًا، بحضور عدد من رموز الرياضة وأصدقائه وفريق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال ناصر العزازي، مدير مركز شباب مدينة العريش الرياضي بالساحة الشعبية، إن عبد العزيز شاهين هو أحد رموز الرياضة بشمال سيناء، وهو من تولى تطوير الأندية وإدخال الألعاب وإشراك المحافظة في البطولات التي كانت تجرى على مستوى الجمهورية، بداية من عودة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1979م

وأضاف العزازي أن شاهين أحد أعلام سيناء ويجب أن يخلد اسمه بأحد الأماكن بالمحافظة، لافتًا إلى أن رحيل شاهين سيترك فراغًا كبيرًا في الوسط الرياضي، حيث كان أول مدير للشباب والرياضة.