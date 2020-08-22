للعمالة المصرية في الكويت.. تعرف على العطلات الرسمية "حكومة وخاص"

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر الممثل والملحق العمالي لها في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حنان شاهين، العديد من الحقوق القانونية للعمال بالقطاعين العام والخاص، لتوعية العمالة المصرية بها ومنها أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حددت عدد أيام العطلات الرسمية في العام للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بـ14 يوما وهي كالتالي:

1- عطلة عيد الفطر وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في الثالث من شوال "4 أو 5 أيام".

2- عطلة عيد الأضحى وتبدأ من يوم وقفة عرفة وحتى الثاني عشر من ذي الحجة "4 أيام".

3- عطلة رأس السنة الهجريةز

4- عطلة رأس السنة الهجرية "يوم الأول من محرم 1442".

5- عطلة يوم الشهيد "يوم الأول من ديسمبر".

6- عطلة اليوم الوطني "يومي الثاني والثالث من ديسمبر".

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن الحد الأقصى للدوام في القطاع الخاص 48 ساعة عمل أسبوعيا، وأن زيادة عدد ساعات العمل يجب أن يتبعها خصم من ساعات العمل العادية.