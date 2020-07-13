الغرفة التجارية: نتوقع عودة نحو مليون من العمالة المصرية بالخارج

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، إنّ الغرفة لم تتوقع أن تصل أزمة فيروس كورونا في بدايتها لهذا الحد من الخطورة، وتتحول إلى جائحة عالمية، تنتقل من الصين لمعظم دول العالم بما فيها مصر، وبدأ يظهر تأثيرها إقليميا ومحليا.

وأضاف إمام، خلال مداخلة عبر زووم، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ مصر لها نحو 5 ملايين عامل مصري يعملون في المنطقة العربية، خاصة منطقة الخليج، موضحة أنّ السعودية هي الدولة الأولى المستخدمة للعمالة المصرية بنحو 3 ملايين مصري.

وتابع أنّه بالتوازي مع مشكلة كورونا حدث تأثير اقتصادي شديد لأسعار النفط في دول الخليج، وانهارت الأسعار وهبطت للثلاثين، وجرى توقيع عقود شهر مايو للبترول بالسالب: "كان المشتري بيشتري البترول وياخذ عليه حوالي 35 دولار، وحصل تباطؤ، وممتد حتى نهاية هذا العام أو لسنة أخرى، ونتيجة هذا التباطؤ تم تأجيل مشاريع قومية عملاقة في دول الخليج والمملكة العربية السعودية.

وأكد أنّه حتى نهاية عام 2020 نتوقع عودة نحو مليون عامل مصري من دول الخليج، وهذا رقم كبير وسيء بالنسبة للجميع، مشيرا إلى أنّ أسباب عودتهم إلى مصر تختلف، فهناك تباطؤ في التنمية الاقتصادية في هذه الدول، والسعودية حدث فيها إيقاف لمشاريع عملاقة، وهناك دولة مثل الكويت لنا جالية مصرية بها حوالي 500 ألف عامل، والمشكلة في العمالة الموجودة هناك، وجزء كبير منهم عمالة غير منتظمة وغير مرتبطة بعقود أو قانون عمل، وهم أسهل فئة يتم الاستغناء عنهم.