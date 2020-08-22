أنباء عن مقتل القيادي الداعشي "الصحراوي" بمنطقة الساحل الأفريقي

أكّدت تقارير إعلامية مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي، عبدالحكيم الصحراوي، مبينة أنَّ قوات فرنسية نجحت في قتله في إطار عملية "برخان"، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت التقارير إنَّ "الصحراوي" قُتل يوم 17 أغسطس الجاري "على يد القوات الفرنسية بعد أن شن عناصر عملية برخان هجومًا بطائرات مسيّرة على موكبه في منطقة (مينجا) قرب الحدود بين مالي والنيجر".

وأوضحت التقارير أنَّ مقتل عبدالحكيم الصحراوي له صلة على ما يبدو بمقتل فرنسيين في النيجر.

ووفقًا لموقع "أخبار الساحل"، ربط مراقبون بين هذه الأنباء وقيام تنظيم داعش الإرهابي باستهداف 6 من السياح الفرنسيين، إلى جانب دليل سياحي وسائق من النيجر، قبل أيام في النيجر.

وإذا ما صحت الأنباء، فإن مقتل عبدالحكيم الصحراوي يُعد ردًا فرنسيًا موجعًا على استهداف المواطنين الفرنسيين، كما أنه سيكون ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل.

و"الصحراوي" كان قد ظهر في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام وكان يقوم فيه بذبح العمدة السابق لمنطقة آجورا 2019 على غرار عمليات الذبح التي نفذها التنظيم في كل من سوريا والعراق.

وقاد "الصحراوي" مواجهات عنيفة وغير مسبوقة بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في مالي، خلفت العديد من القتلى والأسرى، ويعتقد أن المواجهات بين التنظيمين الإرهابيين تعود لأسباب أيديولوجية.