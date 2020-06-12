20 مليون دولار من الإفريقي للتنمية لمواجهة كورونا في دول الساحل

منح البنك الإفريقي للتنمية 20 مليون دولار لدول الساحل الإفريقي لتعزيز قدراتها في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم، عن مدير التنسيق في البنك الإفريقي ييرو بالدة، إن هذه المساعدة الموجهة إلى كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد تهدف لتعزيز قدرتها على احتواء الفيروس.

وأضاف بالدة، أن هذه المساعدة ستدعم أيضًا تمويل المشروع الذي سيسمح للمجتمعات الأكثر ضعفًا بزيادة قدرتهم على الصمود، لا سيما النازحين داخليًا، وكذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول الخمس.