فيديو.. تاج الدين: هناك احتمالية لاستمرار كورونا.. لا تملوا من الوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إنَّ هناك لقاحات لفيروس كورونا أُعلن أنَّها سوف تنتج، أولها لقاح "أكسفورد" إلى جانب لقاح روسي تمّ الإعلان عنه ولقاح أمريكي ثالث، ولقاح رابع صيني، إضافة إلى عدد ضخم من اللقاحات ولكن لا يتمّ تداول أي منها الآن تجاريًا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنَّه يتولى منصب نائب مدير صندوق تابع للاتحاد الأفريقي الخاص بفيروس كورونا ومهمته توفير اللقاحات لأفريقيا ولمصر، مشددًا على أنَّ "هناك متابعة دقيقة للقاحات وعندما يتوفر اللقاح سيتمّ توفيره لمصر".

وشدد على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، خصوصًا أنَّ استمرارية الفيروس لفترات أخرى محتملة، متابعًا "هناك احتمال لزيادة المصابين في الشتاء، ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائة فهي الأضمن والأفضل للحماية من فيروس كورونا"، ناصحًا المواطنين: "لا تملوا من الإجراءات الاحترازية، الدولة حريصة على المواطنين حتى مع فتحها لبعض الخدمات".

وأكّد "تاج الدين"، أنَّ "الأدوية المتاحة حاليًا لعلاج فيروس كورونا جميعها قديمة ويتمّ تجربتها ولكن حتى الآن لم ينتج دواء مخصص لهذا الفيروس، وكلها أدوية تجرب ويتمّ متابعة نتائجها".

وأشار إلى وجود أكثر من 60 بحثًا إكلينيكيًا سريريًا بمصر، ويتمّ متابعة النتائج وإعلانها، كاشفا أنَّ أعداد المصابين بفيروس كورونا انخفضت، كما قلت حدّة وشدة الإصابة، إلى جانب الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات.