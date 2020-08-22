كابتن بدرجة فنان.. لاعبون تألقوا في الملاعب وعلى الشاشات

يتمتع لاعبو كرة القدم، بجماهيرية كبيرة، وشهرة واسعة تخطف أنظار صناع الفن إلى غالبيتهم، الذين يسعون لتقديمهم على شاشة السينما، للاستفادة من نجاحهم في الملاعب والتفاف المعجبين حولهم.

وبالتزامن مع عقد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، والذي يحدث لأول مرة في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا وتسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة، تستعرض "الوطن" أبرز مشاهير لاعبي كرة القدم، الذين جرى تقديمهم في أعمال سينمائية.

المايسترو

شعبيته الجارفة في النادي الأهلي، فضلًا عن تمتعه بـ "وسامة وكاريزما" خاصة، جعلت منه دنجوانًا من نوع خاص، الأمر الذي لفت الأنظار إليه، وفُتحت له أبواب السينما على مصراعيها، ويبدأ كابتن صالح سليم، التمثيل، من خلال فيلم السبع بنات عام 1961، من إخراج عاطف سالم، سيناريو وحوار نيروز عبدالملك، أمام الجميلات نادية لطفي، سعاد حسني، زيزي البدراوي، و حسين رياض، أحمد رمزي.

في فيلم السبع بنات، جسد صالح سليم شخصية نبيل، لاعب سلاح الشيش، العاشق للفتاة الجميلة نادية، ولكنه يتوفى في حادث سقوط طائرة.

وفي عام 1962 شارك صالح سليم، الفنانة نجاة الصغيرة، بطولة فيلم الشموع السوداء، من إخراج عزالدين ذو الفقار، تأليف ضياء الدين بيبرس، بطولة أمينة رزق، فؤاد المهندس، صلاح سرحان، ملك الجمل.

جسد صالح سليم، شخصية الأديب أحمد، الذي أصيب بفقدان البصر، وتعرض للخيانة من قبل حبيبته، ويتعرف على الممرضة إيمان ويفتح قلبه لها، ولكنها تتهم بقتل شقيقه فتحي، ويتعرض أحمد للسقوط من على سلالم منزله، ويسترد بصره، ولا يخبر أحدًا سوى صديقه ووالدته، حتى يكتشف القاتل الحقيقي ويقدمه للعدالة.

ومع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، قدم صالح سليم فيلم الباب المفتوح عام 1963، إخراج هنري بركات، وقصة لطفية الزيات، سيناريو وحوار يوسف عيسى، بطولة حسن يوسف، محمود مرسي، شويكار، محمود الحديني.

جسد صالح سليم، شخصية حسين، صديق شقيق ليلى، الذي يقع في غرامها، وفي الوقت الذي تقع فيه حبيبته تحت سيطرة والدها، وتفقد ثقتها في المجتمع، ويسعى هو أن يخرجها إلى العالم وأن تتحرر من كل قيودها، وإيجاد نفسها بعيدًا عن الآخرين.

الحارس الطائر

"أقدملك عادل هيكل خطيب هند رستم اللي عايز تبيع نص عمرك عشان تشوفها.. اتفضل بيع عمرك كله بقى"، من أشهر المشاهد الكوميدية بالسينما، والتي جمعت بين يوسف وهبي، عمر الشريف، عبدالمنعم إبراهيم، وكابتن النادي الأهلي وحارس مرماه عادل هيكل، من خلال أحداث فيلم إشاعة حب عام 1960 من إخراج فطين عبدالوهاب.

وجسد الراحل عادل هيكل، شخصيته الحقيقية كلاعب كرة قدم، وخطيب الفنانة هند رستم الذي يغار عليها، الذي ادعى حسين "عمر الشريف" أنه على علاقة بها للفت نظر حبيبته سميحة "سعاد حسني" إليه.

عام 1962 ظهر عادل هيكل، باعتباره لاعب كرة من خلال فيلم مذكرات تلميذة، أمام نادية لطفي، أحمد رمزي، حسن يوسف، زيزي البدراوي، تأليف عدلي المولد، إخراج أحمد ضياء الدين.

وحش إفريقيا

حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر إكرامي الشحات، شارك عام 1980 مع الفنانين فريد شوقي وعادل إمام وكريمة مختار، في فيلم رجل فقد عقله، حيث جسد شخصية إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، وشقيقه كابتن زيكو لاعب الأهلي "عادل إمام"، اللذان يتدخلان لمنع أبيهما من الزواج بامرأة أخرى سهير رمزي، من تأليف علي الزرقاني، إخراج محمد عبدالعزيز.

وعام 1981 شارك كابتن إكرامي، في فيلم مرسي فوق مرسي تحت، أمام محمود ياسين، ناهد شريف، شيرين، تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج محمد عبدالعزيز.

وفي فيلم يارب ولد، عام 1984 تأليف فيصل ندا، إخراج عمر عبدالعزيز، وأمام فريد شوقي، سمير غانم، أحمد راتب، جسد كابتن إكرامي، شخصيته الحقيقية باعتباره حارس مرمى للنادي الأهلي، الذي يتقدم لخطبة الابنة الصغرى لتاجر الأخشاب محمد الأسيوطي، الذي يتهمه سمير غانم، وأحمد راتب بأنه "داخل على طمع"، ليرد عليهما إكرامي، "وإنتوا داخلين على إيه؟"، ليرد "غانم": "على طمع برضه بس مبنقولش".

وعام 1984 شارك إكرامي في فيلم إحنا بتوع الإسعاف، أمام سمير غانم، لبلبة، أمين الهنيدي، سيناريو وإخراج صلاح كريم.

كابتن الأبيض

لكابتن نادي الزمالك عصام بهيج، تجربة سينمائية من خلال فيلم حديث المدينة عام 1964، حيث جسد شخصيته الحقيقية كلاعب كرة، وفي أحداث الفيلم يتعرض لبعض المشكلات لعلاقته بإحدى الفتيات التي بسببها يتدهور مستواه الرياضي، ويتدخل زملاءه من لاعبي الفريق لإنقاذه.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ كمال عطية، وسيناريو وحوار محمد عثمان ومصطفى الصباحي، بطولة سميرة أحمد، شويكار، عزيزة حلمي، وعدد من لاعبي الكرة بشخصياتهم الحقيقية منهم، طه إسماعيل، حمادة إمام.

وفي الدراما، شارك كابتن عصام بهيج، في مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، إخراج هاني لاشين، تأليف عبدالستار فتحي، حيث جسد شخصية فخري باشا الزهار.