وزراء الحكومة عن لقاء القمة: بنشجع اللعبة الحلوة

يترقب وزراء الحكومة، مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، اليوم، وسط تشجيعهم لـ«اللعبة الحلوة»، مع تأكيدهم ضرورة خروج المباراة بروح رياضية.

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يعشق الاستمتاع بالأحداث الرياضية المختلفة، ما ظهر خلال مشاركته بـ«مباراة الوزراء»، التى لُعبت فى مدينة العلمين، مساء الأربعاء الماضى، عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى مقر الحكومة الصيفى.

ويميل «مدبولى» لتشجيع الأهلى، حسب مقربين منه، إلا أنه يمتلك تاريخاً طويلاً مع نادى الزمالك، حيث لعب فى الفريق الرسمى لكرة اليد، قبل أن يتفرغ للعمل معيداً بكلية الهندسة.

الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، قال لـ«الوطن»، إنه سيتابع المباراة من مكتبه بديوان عام الوزارة، حيث إنه سيظل يعمل لوقت متأخر من الليل. «صبحى»، معروف بتشجيعه لنادى الزمالك، كونه مديراً سابقاً للتسويق بالنادى، إلا أنه يتمنى أن تسود روح رياضية عالية بين «القطبين».

وزير التموين الدكتور على المصيلحى، سيتابع المباراة من منزله، وسط أمنياته بفوز «الأحمر»، حيث إنه «أهلاوى صميم». ويتوقع «المصيلحى» فوز الأهلى، لكنه تمنى أن تتسم المباراة بالروح الرياضية بين الفريقين.

السيد القصير، وزير الزراعة، أعرب عن أمنياته هو الآخر، بانتهاء المباراة بروح رياضية، وبحسب مقربين له، يميل الوزير لتشجيع «الزمالك».