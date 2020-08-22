"جمارك الغردقة" تضبط محاولة تهريب سلاح ناري وحقن منشطة

أحبطت جمارك مطار الغردقة برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، محاولة تهريب سلاح ناري وعدد من حقن المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة ولفافة حشيش، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصري رقم 394 لسنة 1954م وتعديلاته، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة بيجاسوس المقبلة من مطار صبيحة بتركيا، اشتبه عمر عبد الله رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب فرنسي نظرًا لارتباكه الشديد.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي، فتلاحظ وجود طبنجة ومواد معتمة وجرى تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 400 قرص ترامادول المخدر و 80 حقنة منشطات جنسية ولفة بوزن 200 جرام من مخدر الحشيش وطلقة ذخيرة فارغة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

قرر محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وتسليمها لإدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة للعرض على النيابة العامة.