حبس مدير الجمارك احتياطيا في تحقيقات انفجار بيروت

أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان القاضي فادي صوان، قرارا بحبس المدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابه لنحو 5 ساعات في حضور محاميه.

وأصدرت النيابة العامة اللبنانية، قراراً في 7 أغسطس الجاري بالحبس الاحتياطي بحق مدير عام الجمارك، غير أن الحكومة قررت لاحقا إحالة القضية إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين عن الواقعة لمحاكمتهم لاحقا أمام المجلس العدلي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وعقب استجواب مدير عام الجمارك وحبسه احتياطيا، توجه إلى ميناء بيروت البحري حيث أجرى معاينة لمسرح الحادث وموقع التفجير وتفقد الأضرار الناجمة عنه.

وأشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن القاضي صوان سيقوم عقب الانتهاء من المعاينة لمسرح الحادث، باستجواب مدير عام ميناء بيروت البحري حسن قريطم.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.

رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى التشدد في إجراءات الوقاية من كورونا

وفي سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى التشدد العام في تطبيق القواعد الوقائية والصحية التي تستهدف منع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتفشيه في المجتمع اللبناني.

وطلب بري، في تصريح اليوم، من جميع رؤساء المجالس المحلية وجموع اللبنانيين، الالتزام التام بإجراءات الحماية الصحية التي سبق وأعلنتها وزارة الصحة وسائر سلطات الدولة المعنية لمواجهة الوباء.

ويشهد لبنان في الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا متزايدا وكبيرا في أعداد الإصابات بكورونا المستجد، على نحو أوصت معه وزارة الصحة اليوم بإصدار الحكومة لقرار بالإغلاق العام لمدة أسبوعين في كافة أرجاء لبنان في سبيل احتواء تفشي الوباء.