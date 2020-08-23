مراكز ومدن الدقهلية تكثف عملها لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

كثفت مراكز ومدن وأحياء محافظة الدقهلية من جهودها لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة الإضافية في 15 سبتمبر المقبل.

وتفقد طه أبو العيش، نائب رئيس مركز شربين، وإبراهيم عجيز مدير المركز التكنولوجي، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة المركز والوقوف على تقديم طلبات التصالح مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم مع مد فتره العمل يوميا حتى الساعة 7 مساء منعا للتزاحم ورفع العبء عن المواطنين

وفي بلقاس شكل الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس المركز لجان للمصالحات برئاسة المركز وجميع المجالس القروية، وممارسة أعمالها بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية.

ونبهت رئاسة مركز تمي الأمديد بقيادة اللواء صبري محمد عبده، رئيس المركز، علي المواطنين أصحاب مخالفات البناء سرعة التقدم لأقرب وحدة محلية او المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برئاسة المركز بطلب تصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح بنسبة 25% وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في 15/9/2020، حتى لا تفوت الفرصة للتصالح وبعدها سيتم إزالة جميع مخالفات البناء في موجات إزالة مكبرة.