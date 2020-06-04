محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء المنتهية فترة عملهم

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة.

وحرص المحافظ، على توجيه الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا إلى تواجدهم لمدة أسبوع إضافي مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التي تخص كل جهة لسرعه العمل والإنجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم القادمة.

شمل التكريم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعبدالعزيز محمد عجاج، رئيس حي أول المحلة الكبرى، ومحمد صلاح عبدالحميد رئيس حي ثان المحلة، وإبراهيم عبداللطيف أحمد فايد، رئيس مركز ومدينة طنطا، وأحمد المغاوري سليمان رئيس مركز ومدينة قطور، وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وممدوح صبحي صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، ومحمد متولي أبو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبدالشافي مصطفي عبدالشافي رئيس مركز ومدينة السنطة.