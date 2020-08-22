ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في أوكرانيا إلى 102971 حالة

سجلت أوكرانيا 2328 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 102971 إصابة.

وأشارت بيانات نظام مراقبة انتشار الوباء التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، اليوم، إلى أن البلاد سجلت 37 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2244 شخصًا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 657 شخصًا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 51735 شخصًا منذ بداية الوباء.