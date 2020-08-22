فيديو.. حقيقة تحويل أكبر مسجد للمسلمين في الصين إلى "مرحاض"

زعمت بعض وسائل الإعلام أن الصين حولت مسجد بتركستان الشرقية أو إقليم شينجيانج إلى مرحاض عام بعد هدمه، وقالت فيحاء وانج الإعلامية الصينية إن هذه الشائعة متداولة بشكل كبير بشأن تحويل مسجد عيد غا أكبر مسجد في "شينجيانج" إلى مرحاض عام.

وقالت "وانج"، في فيديو مصور لـ"الوطن"، إن تحويل المسجد إلى مرحاض غير معقول، فالدين الإسلامي دين مقدس في الصين، مؤكدة أن وجود سوء فهم في بعض الأحيان بين الثقافات بشأن الدين الإسلامي لا يعني أن تحدث إهانة له.

وأضافت "وانج" أن بعض المتطرفين يتخذون من الدين وسيلة من أجل تحقيق أهدافهم الخطرة، مؤكدة أن لكل دولة الحق في الدفاع عن سيادتها ضد الانفصال.

وقال الإعلامية الصينية، إنه منذ قديم الزمان فلا حقد تجاه أبناء قومية الإيجور المسلمين، وأن الصينيين يحترمون الإسلام والمسلمين.