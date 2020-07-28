معارض تركي: صفقة تسليم مسلمي الإيجور للصين خيانة للتاريخ

علّق رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، على تسليم حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لـ50 ألف من مسلمي الإيجور اللاجئين لدى تركيا إلى الحكومة الصين، قائلًا إنّ الصفقة تعد خيانة للتاريخ، وتكشف سبب سعي الحزب الحاكم للتحالف مع رئيس الحزب الوطني اليساري، دوغو برينجك، الذي يعد متحدثا باسم الصين في تركيا.

وأضاف داود أوغلو خلال مؤتمر حزب المستقبل، الثلاثاء: "تقول التقارير الصحفية أنّ هناك 50 ألف من إخواننا الإيجور في تركيا أرسلوا إلى طاجيكستان ليرسلوهم بطريقة غير مباشرة إلى الصين. هذه خيانة للتاريخ"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتابع رئيس الوزراء الأسبق: "جاء إخواننا الإيجور لأراضينا هربًا من اضطهاد الصين، لكن الحكومة أعادتهم للصين مرة أخرى، مثل إخواننا الأذربيجانين الذين أعادوهم إلى ستالين وأحرقوا قلوبنا عليهم".

وأكد داود أوغلو أنّ حزب العدالة والتنمية بدأ يسعى للتحالف مع رئيس الحزب الوطني اليساري، دوغو برينجك، قائلًا: "هناك شريك صغير جديد للسلطة الحاكمة، وكّل نفسه متحدثًا باسم الصين بتركيا، هو برينجك، شريك مدح معسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية، يبدو أنّ الرئيس قرر ترك شريكه الأساسي وسعى خلف شريك صغير".