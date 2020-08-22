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محمود مسلم

قوات الجيش الوطني اليمني تحرر مواقع مهمة في جبهة مريس بالضالع

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(أ.ش.أ)
05:32 م | السبت 22 أغسطس 2020
الجيش الوطني اليمني

الجيش الوطني اليمني

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوما واسعا على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش حررت خلال هجوم، قرى "الزيلة"، و"قهرة"، و"سون"، وعددا من المواقع غرب منطقة مريس، ولاتزال تواصل تقدمها، وسط تهاوي في صفوف الحوثيين.

وقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، تعزيزات الحوثيين القادمة إلى مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مديرية دمت.

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