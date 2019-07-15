اليمن.. مقتل 23 حوثيًا بينهم قيادي في الضالع

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، مصرع 13 من عناصر ميليشيات الحوثيين الإيرانية، بينهم قيادي ميداني، أثناء محاولتهم التسلل لمواقع القوات المشتركة شمالي محافظة الضالع.

وذكرت المصادر إن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة ومتمردين حوثيين عقب محاولتهم التسلل الى مواقع القوات المشتركة في جبهتي غُلق وشخب في مديرية قعطبة، وأضافت المصادر أن من بين القتلى قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع ويدعى أبو شريف حزام عبدالله مطهر، بحسب "سكاي نيوز".

وكانت استهدفت مقاتلات التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، في جبال العاديات، المحيطة بمركز مديرية كتاف، وأسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وعدد من المصابين، وتدمير عربات تابعة للحوثيين.

وفي وقت سابق قتل 10 من عناصر ميليشيا الحوثي في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.