شرطة بغداد: رفع كميات من "سي 4" شديدة الانفجار شمال العاصمة العراقية

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم، رفع كميات من مادة "سي 4" شديدة الانفجار و21 عبوة ناسفة تم ضبطها شمال العاصمة.

وقال مدير علاقات وإعلام القيادة المقدم عزيز ناصر، في بيان، إنه "خلال قيام مفارز مركز شرطة الزهور بتفتيش الفضاءات المتروكة حسب توجيهات الوزارة تم العثور على 7 جلكان مملوء بمادة C4 شديدة الانفجار مع 21 عبوة ناسفة جميعها قديمة".

وأضاف ناصر، أنه "تم إشعار القطعات الماسكة للأرض، الفوج الثاني في اللواء الثالث والأربعين الفرقة الحادية عشرة جيش عراقي، حيث تم تفكيكها من قبَل الجهد الهندسي التابع للفرقة أعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، عن إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في نينوى في شمالي العراق.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت الوكالة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهو من مسؤولي الخلايا النائمة واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".