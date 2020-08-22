الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر "داعش" في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "الاستخبارات في محافظة نينوى بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية في البلاد".

وأوضحت وكالة الاستخبارات، أنه من خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ومسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في مناطق متفرقة من البلاد.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلًا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.