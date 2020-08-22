نقابة اتحاد كتاب مصر تستشكل على حكم وقف انعقاد جمعيته العمومية

تقدمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبدالهادى، باستشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى، التى قضت وقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر، الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي، بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وصدر برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أصدر قرار تنفيذيا بالتمرير، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادى، الأربعاء الماضى، بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 21 أغسطس الحالى، واجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذى كان مقررًا عقده يوم الجمعة 28 من الشهر نفسه إلى أجل غير مسمى.

واتخذ هذا القرار التنفيذي من المجلس، إنفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة ضد رئيس النقابة علاء عبد الهادي، تطالبه بتأجيل انعقاد الجمعيتين العموميتين اتساقا مع قرار رئيس الوزراء، وهي الدعوى رقم 51185 لسنة 74 ق الصادر حكمها بصيغته التنفيذية بتاريخ 18 أغسطس الحالى.

وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضى، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحياة الإنسانية أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، مؤكدة أنه بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومن أحيا نفسًا كأنما أحيا الناس جميعًا.