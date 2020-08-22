غدا.. "المالية" تطرح أذون خزانة آجل 182 و357 يوما بـ20.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي،صباح غدا الأحد، أذون خزانة آجل 182 و357 يومًا، بقيمة إجمالية تبلغ 20.5 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن اليوم، أن صباح الغد سيشهد تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 9.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 182 يومًا، بينما الطرح الثاني بقيمة 11 مليارات جنيه، مقابل أذون خزانة آجل 357يومًا.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الماضي الخميس 25 يونيو 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

تعتمد وزارة المالية، على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.