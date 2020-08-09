البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

حالة من الترقب تشهدها السوق المصرية خلال الأسبوع الجارى، مع انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.

وسجل الرقم القياسى المعد من قبَل البنك المركزى معدلاً شهرياً سالباً بلغ 0.3% فى يونيو 2020، مقابل معدل شهرى بلغ 0.3% من نفس الشهر من العام السابق عليه، ومعدل بلغ 0.3% فى مايو 2020. ومن جانبها توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل.

وأضافت أن «المركزى» اتخذ خطوات استباقية من قبل بخفض أسعار الفائدة نحو 3% لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وحماية بعض القطاعات من التداعيات المترتبة عليها، وعلى رأسها القطاع الصناعى.

وأوضحت أن معدلات التضخم تراجعت بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت فى مستويات أقل من المستويات المستهدفة من البنك المركزى، كما أن استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تعود تدريجياً مرة أخرى.

وأضافت «السويفى» أن كل المعطيات بالسوق فى الفترة الحالية تشير إلى استمرار تثبيت الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالى، مع دراسة المعطيات الجديدة وظروف السوق فى العام المقبل.