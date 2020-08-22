مسئول بالإنتاج الحربي: نصنع 6 مسارح متنقلة للثقافة بـ25.9 مليون جنيه

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، إن الشركة تعمل على تصميم وتنفيذ 6 مسارح متنقلة لاستخدامها بالأنشطة الثقافية بالبلاد.

وأضاف "بخيت"، في حوار خاص لـ"الوطن" يُنشر في العدد الصادر غداً الأحد، أن الشركة تُصنع تلك المسارح المتنقلة وملحقاتها بناءً على تعاقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العامة لقصور الثقافة بقيمة نحو 25.9 مليون جنيهاً.

وأعرب رئيس "909 الحربي" عن سعادته، بأن يكون أول جولة للوزير محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب توليه المسئولية كانت لمصنعه بتاريخ 22 يوليو الماضي، لتفقد أول نماذج للمسارح المتنقلة، ورافقه خلال زيارته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأشار "بخيت"، إلى أن "909 الحربي" سيوفر للهيئة العامة لقصور الثقافة المسارح المتنقلة وملحقاتها.