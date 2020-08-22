أحمد الشامي فى بيروت لاستكمال "أسود فاتح"

يواصل الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "أسود فاتح"، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر "الشامي" عبر صفحته بـ"فيس بوك"، صورة له رفقة الفنان صبري فواز، وعدد من العاملين بالمسلسل.

ويكثف كريم العدل، مخرج مسلسل "أسود فاتح" عدد ساعات التصوير، للانتهاء من العمل خلال الأيام القليلة المقبلة في لبنان، بعد الانفجار الذي شهدته بيروت، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات .

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها، وتبدأ رحلة الصراعات فى المسلسل.

يُذكر أن العمل في المسلسل توقف لمدة 4 أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.

ويشارك في بطولة "أسود فاتح"، أحمد فهمي، وصبري فواز، ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال.

"أسود فاتح"، كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، حيث تم معظم التصوير في لبنان، وكان من الصعب على الفنانين المشاركين من مصر، السفر في ظل ظروف الجائحة.