كل ما تريد معرفته حول العدادات مسبقة الدفع

تستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة، مميزات استخدام العدادات مسبقة الدفع، وخطوات تشغيله، خطوات تقديم الطلب، وفقا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي

ـ يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهي منصة جديدة لتابعة لوزارة الكهرباء.

ـ يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

ـ الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على طلب جديد، واستيفاء البيانات الآتية:

ـ الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

ـ اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

ـ سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ ثم الضغط على إرسال الطلب.

ـ إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

ـ أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

مميزات استخدام العداد الكودي وخطوات تشغيله

1. تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.

2. مساعدة شركات توزيع الكهرباء في عمليات التحصيل والحد من الإسراف في استخدام واستهلاك التيار.​

3. يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعه 5 مساءً حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي، وكذلك في أيام الجمع والعطلات الرسمية وفي جميع الحالات يجرى تسجيل الاستهلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

4. يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكاناته.

5. الإنذار عند انخفاض الرصيد، حيث يستطيع العداد مساعدة المستهلك عند قرب انتهاء رصيد العداد الكودي، وعند نسيانه دفع رسوم الشهر الجديد، كما تستطيع تحذيره عند تركه بدون استخدام لفترة معينة.

6. عدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل، حيث يستطيع المشترك مراقبة استهلاكه بنفسه، وذلك من خلال شاشة يستطيع من خلالها معرفة ما تبقى له من رصيد شهري بالعداد بالجنيه المصري.

7. سهولة وضع رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن، بداية من مبلغ مالي بسيط، حيث يبدأ الحساب من 10 جنيهات.

8. الحماية من التلاعب ومنع سرقة التيار، وذلك من خلال شاشة العداد التي يستطيع المشترك من خلالها أن يقوم بمقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد، ويقوم بأخذ القيمة الأعلى.

9. يفصل التيار الكهربي تلقائيًا عن العملاء في حال زيادة الأحمال المتعاقد عليها العملاء، حيث يفصل العداد التيار الكهربي مرتين فقط، ثم يتوجب على المستهلك في المرة الثالثة أن يعيد تشغيل العداد من خلال شركة الكهرباء.

10. العمر الافتراضي لبطارية العداد 10 سنوات يكون الغرض منها عمل وميض في حالة قرب نفاذ الرصيد، وتشغيل شاشة العداد في حالة انقطاع التغذية الكهربائية.

11. يشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال "كروت" متاحة في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة، بحسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا وحتى 12 ليلًا.

طرق شحن العدادات مسبقة الدفع

1. مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن).

2. فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

3. 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

كما يجري حاليًا استخدام تطبيق سهل (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـNFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).