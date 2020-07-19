هل يفصل العداد مسبق الدفع فجأة دون إنذار بنفاذ الكارت؟.. الكهرباء تجيب

بحلول موعد شحن عارت عداد الكهرباء مسبق الدفع، تنتاب المواطنين حالة من القلق بشأن فصله فجأة من عدمه، وتجنبا للمفاهيم المغلوطة حول كيفية استخدام العداد مسبق الدفع، تقدم الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء العديد من الإرشادات حول استخدامه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، توضيح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشأن فصل العداد مسبق الدفع فجأة فور نفاذ شحن العداد من عدمه، كالتالي:

- يعتقد كثير من المواطنين أنّ التيار الكهربائي يفصل فجأة عن العداد مسبق الدفع، دون إنذار مسبق بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر مغلوط.

- العداد مسبق الدفع به لمبة حمراء تضيئ حين يقترب كارت الشحن على النفاذ.

- العداد مسبق الدفع مبرمج على ألا يفصل التيار الكهربائي منه في الإجازات والعطلات الرسمية، ليتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل.

- منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع منتشرة في كل مكان بأنحاء الجمهورية، ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.

والعداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك، فكلما يستهلك المشترك عددا من الكيلو وات تذهب تلقائيًا إلى الشريحة التي تليها وهكذا، فلا يتم التثبيت على الشريحة طوال الشهر إلا إذا كنت على آخر شريحة تظل عليها، وبمجرد أول يوم في الشهر الجديد يعود المواطن مجددًا لأول شريحة.