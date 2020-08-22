الثلاثاء.."تجارية كفر الشيخ" تستضيف اجتماعا لمنتجي القطن والتجار

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، عن استضافتها اجتماعا هاما ومشتركا بين الشعبة العامة للاقطان والشعبة النوعية بغرفة كفر الشيخ برئاسة المهندس أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للاقطان والنوعية بكفرالشيخ، وتجار ومنتجي القطن المصري وذلك لدراسة الموقف المالي لتسويق محصول القطن المصري لموسم 2020-2021.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم السبت، إن الاجتماع سيكون في الساعة الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل، وسيتناول راى التجار ورئيس الشعبة حول دراسة الموقف الحالي لتسويق القطن ومن المقرر ان يخرج باقتراحات لتصعيدها.