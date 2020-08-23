نقيب "الأسنان" الجديد في أول حوار له: سنضع فئات استرشادية بأسعار العلاج

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه يستهدف لم الشمل داخل النقابة لأنها عانت من انقسامات شديدة سابقا، من خلال إرساء مبادئ العمل المؤسسى، مؤكدا أنه سيعمل على إحداث تحول رقمى للنقابة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية لشباب الخريجين، حتى يتم تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف هيكل في حوار لـ" الوطن"، عقب فوزه بمنصب نقيب أطباء الأسنان، إنه سيعمل على فتح قنوات التواصل مع وزارتي التعليم العالي والصحة لبحث أعداد الخريجين والتكليف، مشيرا إلى أنه سيصدر لائحة آداب الدعاية والمهنة، واصفاً المنافسة فى العملية الانتخابية بـ«الشرسة»، نظراً لزيادة عدد المرشحين على منصب نقيب أطباء الأسنان للمرة الأولى.

ما هي أولى قراراتك بعد فوزك بمنصب نقيب أطباء الأسنان؟

هناك العديد من الملفات العاجلة التي سيتم النظر فيها منها أعداد الخريجين في كليات طب الأسنان وتكليف الخريجين الجدد، لذلك سيكون هناك تواصل مع وزارتي التعليم العالي والصحة لبحث خطتهم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع الجدول الزمني لتنفيذ برنامجنا الانتخابي الذي طرحته قائمة المستقبل خلال فترة الانتخابات.

وكيف كانت عملية المنافسة الانتخابية؟

المنافسة كانت شرسة جداً هذه المرة، لأنه لأول مرة يترشّح هذا العدد الكبير على منصب النقيب العام، فكان أقصى شىء أن يتقدّم 6 مرشحين فقط، إلا أنها علامة إيجابية، ويدل على إحداث حراك فى النقابة، وأؤكد احترامى للجميع.

المجلس السابق كان مليئا بالانقسامات، فماذا عن المجلس الجديد؟

من البداية كان سبب إعلان ترشّحي على منصب نقيب أطباء الأسنان، هو أن الفترة السابقة فى النقابة كانت فترة خلافات نتيجة للانقسام الموجود داخل النقابة وعانينا منها، وعطلتنا عن أداء برنامجنا الانتخابى السابق، لذلك ترشّحت على منصب النقيب، لتحقيق برنامج متكامل مرتبط بجدول زمنى محدد، به 3 محاور رئيسية، يشمل تدريب حديثى التخرج، والاهتمام بالمعاشات، بالإضافة إلى المحور العلمى، ومن بين أهدافى التى جعلتنى أترشح على هذا المنصب، «لم الشمل» داخل النقابة، من خلال إرساء مبادئ العمل المؤسسى، بما يمنع انفراد النقيب بالقرار.

وما هو تصورك للتطوير داخل النقابة خلال الفترة القادمة؟

سنعمل على إعادة علاقة الطبيب بالنقابة، خاصة أنها تبدأ من مرحلة التخرّج وحتى بلوغ سن المعاش، ولا أضع أموراً خارج إمكانياتى، فحلم من أحلامى أن أرى النقابة إلكترونية، وأن يستطيع كل طبيب أسنان فى أى محافظة من المحافظات أو خارج مصر أن يتلقى الخدمة من النقابة إلكترونياً، أما عن شباب الأطباء الجُدد الذين ينضمون إلى سوق العمل، فسوف يتم تنظيم دورات مجاناً دون أى رسوم، وذلك فى مجالات الإدارة وآداب المهنة قبل التسجيل فى النقابة، والتعليم أونلاين، كما أود أن تكون هناك دورات معتمدة من النقابة، حتى لا يتعرّض الشباب للنصب أو غيره، لذلك سنضع معايير دولية لأى كورس يأخذ موافقة النقابة وتعتمده، على أن يكون خاتم النقابة عليها بمقابل رمزى بسيط، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين ضد الأطباء، التى يكون بعضها حقيقياً والبعض الآخر يكون هدفه الحصول على تعويضات فقط، لذلك سنضع ضوابط، منها جانب التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، وموافقة المريض على العلاج، منعاً للخلافات بين الطبيب والمريض.

تحدثت في برنامجك الانتخابي عن لائحة لأداب الدعاية، فلماذا؟ أود تغيير لائحة آداب الدعاية، لأن أساليب الدعاية المستخدَمة غير مستحبّة، خاصة التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، أو البرامج التليفزيونية، بعضها لا يليق بالمهنة، وكذلك ظهور الأطباء بلا ضوابط فى البرامج التليفزيونية، لا بد أن يكون بموافقة النقابة لمنع انتشار كلام غير علمى، وسنضع فئات استرشادية للتحكم فى أسعار العلاج، ومنعاً لتضليل المواطنين.

حصدت قائمة الاستقلال على نصيب الأسد من المقاعد في مجلس النقابة، فكيف اخترت المشاركين فيها؟

الحمد لله، حرصت على أن تكون هناك مجموعة متجانسة، برغم أن معظمهم لأول مرة يخوض الانتخابات، منهم الدكتورة عبير عبداللطيف، والدكتور أحمد مسعد، والدكتور أشرف زعلوك، والدكتور محمد بدوى، والدكتور محمد خطاب، والدكتورة تيسير قبيس، لكن أؤكد أن القائمة بها أعضاء جدد يخوضون للمرة الأولى العملية الانتخابية، كل منا يمثل اتجاهات مختلفة، لكننا حريصون على فكرة لم شمل النقابة، وتنحية الخلاف الهدام الذى يؤدى إلى الفوضى، كما أننى أود أن أخلق صفاً ثانياً وثالثاً فى النقابة من الشباب والكوادر الشبابية التى لديها رؤى لدعم النقابة.

قلت أن لديك خطة للتحول الرقمي داخل النقابة، فماذا عنها؟

- نعم نستهدف أن تكون كل التعاملات إلكترونية لإحداث طفرة فى النقابة، لكنه سيحتاج إلى تشريع قانونى، وسنعمل على وضعه وتقديمه للبرلمان لإقراره