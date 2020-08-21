نقابة الأسنان: حضور 200 عضو شرط لصحة إجراء انتخابات التجديد النصفي

قال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستلزم اكتمال النصاب القانوني كشرط لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لأطباء الأسنان، وهو 200 عضو على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيتم فتح أبواب اللجان بكافة النقابات الفرعية بجانب المقر الرئيسي في جاردن سيتي، في العاشرة صباحا.

وأضاف المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه فور اكتمال النصاب القانوني، سيعلن المستشار المشرف على العملية الانتخابية انعقاد صحة الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات، على أن تستمر عملية التصويت والاقتراع حتى الخامسة مساء.

وتنطلق اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا، تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيبا جديدا ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.