اليوم.. محاكمة 8 متهمين في "الاتجار بالبشر" بمنشأة ناصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 8 متهمين؛ لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم أسسوا ونظموا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، للحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم "إبراهيم.م"، و "آية.ب"، و"فاطمة.ع"، باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي كلية المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية" يستحيل شفاؤها تقدر بـ15%، ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها أأب علي التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليمنى الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت إلى أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليه "إبراهيم.م" على التخلي عن عضو بشري، وهي الكلى اليسرى الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.