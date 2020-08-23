التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باليمن

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي -حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية- بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)".

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.