"عيادات سلمان المتنقلة" تواصل تقديم خدماتها العلاجية في اليمن

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال اسبوع في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

وصرفت الأدوية لـ 191 فردا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال اسبوع في قسم الطوارئ 557 مستفيداً، وقسم الباطنية 237 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 71 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 284 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 678 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 63 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التغذية العلاجية 63 شخصًا، وقسم التوليد 6 حالات، فيما نفذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

وراجع قسم المختبر والأشعة 313 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,277 فردا، وراجع قسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 437 فردًا.