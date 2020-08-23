"المجتمعات العمرانية" تطالب الشركات العاملة ببمدينة بدر الالتزام بالمواعيد المقررة 

ويؤكد تسهيل الإجراءات للشركات والمتابعة الدوريةعقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اجتماعاً مع مسئولي الشركات العاملة بالمرحلتين 3 و 4 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشروع.وطالب المهندس كمال بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات.

وأكد المهندس كمال بهجات، ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وعقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة،على أنه سيتم سحب الأعمال من الشركة المتأخرة في التنفيذ، وإسنادها إلى شركة أخرى لتسليم المشروعات في المواعيد المقررة.