الصين: إيرادات صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية 116 مليار دولار في7 أشهر

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أظهرت أن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين شهدت نموا مطردا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وبلغت الإيرادات الصناعية المجمعة 802.7 مليار يوان (حوالي 116.16 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بزيادة 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

وبلغ إجمالي إيرادات اتصالات الخطوط الثابتة لشركات الاتصالات العملاقة الثلاثة - تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - 272.9 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 11.5 في المئة على أساس سنوي.

وبحلول نهاية الشهر الماضي، ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 1.6 مليار، بما في ذلك حوالي 1.29 مليار مشترك في الجيل الرابع.

وأظهرت البيانات أيضًا أن عدد مستخدمي الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت في الصين نما بشكل مطرد خلال هذه الفترة، حيث وصلت سرعة الإنترنت لدى 87.4 بالمئة من المشتركين إلى أكثر من 100 ميجابت في الثانية.