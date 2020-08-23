رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال صيانة كوبري المحطة

قاد المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمعاينة عدة طرق، لبدء أعمال الرصف بالشوارع الرئيسية التي جرى انتهاء أعمال البنية التحتية بها وتسليمها لهيئة الطرق.

وشملت جولة رئيس مركز ومدينة إسنا، متابعة العمل فيما يلي :- (شارع ترعة أصفون الغربي بداية من مسلة كوبري موقف المطاعنة حتى الإدارة الصحية جنوبا مرورا بالسجل المدني الجديد - شارع النزهة من بدايته شمالاً حتى سنترال إسنا القديم - شارع جسر السيالة من بدايته شمالا حتى منطقة الطوايع - شارع امتداد أحمد عرابي بداية من مستشفى إسنا القديمة حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة مرورا بالسنترال الجديد والمطحن - شارع موقف القرية جنوبا الذي جرى تغطيته من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية من كوبري القرية حتى نهاية التغطية جنوب الوحدة الصحية بالقرية).

وخلال الجولة وجه رئيس المركز أجهزته التنفيذية برفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الطريق، حيث أن أعمال الرصف ستبدأ الفترة المقبلة.

وتفقد رئيس المركز أعمال صيانة كوبري المحطة (كوبري أبو وشك) في وجود الجهة المنفذة الهيئة العامة للطرق والكباري، نظرا لتهالكه ووجود شروخ في بلاطة الكوبري.

ووجه رئيس المركز باختيار الطريق الموازي للطريق المؤدي للكوبري من الناحية الشرقية لترعة الكلابية، ليكون بديلا لمرور السيارات بعيدا عن الكوبري الذي سيتم صيانته.