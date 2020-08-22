إسنا تواصل أعمال رصف مدخلها الشرقي بطول 700 متر

تابع المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، أعمال رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقي حتى مدخل القناطر الجديدة ومدخل الري بطول 700 متر بعد إحلاله بالكامل.

وقال "سليمان"، إنه تم تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أي تصدعات مرة أخرى، خاصة أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية، ويعد طريقًا مهمًا وحيويًا لمدخل إسنا.

وأشار رئيس مدينة إسنا، إلى الاستعانة بكلية الهندسة بجامعة أسيوط في الأعمال الاستشارية لهذا الطريق، مشددًا على أنه يجري العمل على تنفيذ مقترحات المحافظ في زيارته الأخيرة بتجميل مدخل مستشفى إسنا الجديد وواجهتها، حيث تم وضع تصور جمالي وإقامة مسطحات خضراء أمام المستشفى وتزيين مدخلها، مع الاهتمام بتنظيم المرور بالطريق المؤدي للمستشفى في الاتجاهين، وبحث إنشاء حارة بالطريق وتخصيصها لمرور سيارات الإسعاف في حالة إشغال الطريق، حرصًا على حياة المرضى.