افتتاح حدائق الحيوان غدا.. و"الجيزة" تستقبل الأطفال بمفاجأة سارة

تفتح حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية أبوابها غدًا للجمهور الساعة التاسعة صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك لأول مرة بعد إغلاقها في مارس الماضي، بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة لـ"الوطن": "إن الأطفال يمكنهم لأول مرة من خلال حديقة الطفل التفاعل مع الحيوانات المستأنسة، وذلك بعد افتتاحها قبيل انتشار فيروس كورونا بوقت قصير جدا، كما يشاهد الجمهور من المترددين على الحديقة التي تقع داخل حديقة حيوان الجيزة عن قرب، والتقاط صور معها، وتقديم الأكلات المفضلة لها من أعشاب وخضروات"، لافتًا إلى أنها تتميز بوجود عدد من الحيوانات المحببة للأطفال كالغزال والحصان السيسي، واللاما والطيور الملونة ومن بينها الببغاء والماعز والسلحفاة كبيرة الحجم، لافتا إلى المكان مُجهز على أعلى مستوى ومصمم ليضاهي الحدائق العالمية.

"رجائي": استقبال 3 آلاف زائر يوميًا بحديقة حيوان الجيزة

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، أضاف أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة للوقاية من كورونا من بينها الالتزام بعدد محدد للزوار، بما يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ3 آلاف زائر فقط يوميا، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية، تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد أنه سيتم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما سيتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، كما سيتم توفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات في مصر، كإجراء حكومي للحد من انتشار الفيروس في إبريل الماضي، وعانت كثيرا نتيجة غياب الجمهور، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لموارد الحدائق، التي تعتمد بشكل أساسي على تذاكر الدخول، وافتقدت الحيوانات الزائرين الذين اعتادت على تواجدهم يوميا.

وتعد حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام 1891، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها نحو 80 فدان، ويوجد به حاليا نحو 4800 حيوان وطائر من بينهم حيوانات وطيور نادرة.